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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Анкара готова способствовать деэскалации между Израилем и ХАМАС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Анкара готова способствовать предотвращению эскалации конфликта Израиля и палестинских группировок и призывает к восстановлению спокойствия в регионе, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на турецкий МИД.

"Мы призываем стороны проявлять сдержанность и избегать импульсивных шагов", - отмечается в заявлении. Власти Турции призывают участников конфликта отказаться от использования силы и найти долгосрочное решение проблемы как можно скорее.

7 октября из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля.

Заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури заявил "Аль-Джазире", что боевики захватили большое число израильтян, включая высокопоставленных военных.

В свою очередь армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС, а истребители ВВС Израиля атаковали объекты движения в секторе Газа. Также военные сообщили, что израильские ВМС уничтожили десятки боевиков, пытавшихся проникнуть в Израиль морским путем.

В результате нападения ХАМАС в Израиле погибли более 100 человек, ранения получили свыше 800. В свою очередь жертвами ответных израильских ударов по сектору Газа, по данным палестинского Минздрава, стали около 200 человек, более 1,6 тыс. получили ранения.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Ракеты, выпущенные палестинцами по ИзраилюСожженный израильский танк близ сектора ГазаЖитель израильского Ашкелона тушит горящие машины после ракетной атаки со стороны сектора ГазаЖители Ашкелона бегут в укрытие во время ракетного обстрела ИзраиляПалестинцы на захваченном израильском военном джипе на улицах сектора ГазаРакетный удар по южным и центральным районам Израиля утром 7 октябряИзраильский полицейский на улице АшкелонаЖилое здание в израильском Ашкелоне после ракетной атакиЖители сектора Газа держат номерной знак от израильской военной техники
Ракеты, выпущенные палестинцами по Израилю
Хроника Обострение палестино-израильского конфликта
Израиль Турция сектор Газа
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