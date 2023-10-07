В секторе Газа сообщили о гибели почти 200 человек в результате ударов Израиля

Похоронная процессия в секторе Газа Фото: Abed Rahim Khatib/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - По меньшей мере 198 человек стали жертвами ударов израильских военных по сектору Газа, последовавшими вслед за нападением ХАМАС на Израиль, сообщает Associated Press со ссылкой на данные палестинского министерства здравоохранения.

Еще не менее 1 610 человек получили ранения.

В свою очередь Al Jazeera сообщает, что население сектора Газа готовится к возможному затяжному конфликту. Жители анклава скупают запасы, некоторые покидают дома и направляются в убежища.

По информации The Times of Israel, между тем в Израиле погибли более 100 человек, ранения получили свыше 800.

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля.

СМИ сообщают о перестрелках в израильском городе Сдерот недалеко от сектора Газа, столкновения идут в кибуцах Беэри и Реим. По данным The Times of Israel, в Беэри и городе Офаким захвачены заложники, идут переговоры об их освобождении. Из сектора Газа по Израилю продолжаются пуски ракет, но обстрел стал слабее.

Тем временем, заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури сказал Al Jazeera, что боевики захватили большое число израильтян, включая высокопоставленных военных.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что нападение ХАМАС на Израиль означает войну, и объявил о мобилизации резервов. Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС, а истребители ВВС Израиля атаковали объекты движения в секторе Газа.