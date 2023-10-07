Аббас распорядился укреплять оборону против Израиля

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас на фоне эскалации ситуации в регионе созвал экстренное заседание руководителей палестинцев, сообщает в субботу WAFA.

"Президент Махмуд Аббас возглавил сегодня экстренную встречу руководства, на которой присутствовали представители гражданских ведомств и служб безопасности", - передает агентство.

Аббас также отдал распоряжение усилить режим готовности в связи с действиями Израиля. Он подчеркнул, что палестинцы имеют право на самооборону.

Как сообщила газета The Times of Israel, "палестинские террористы в секторе Газа в субботу утром нанесли ракетный удар по южным и центральным районам Израиля". Также стало известно, что десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля. В ХАМАС впоследствии утверждали, что захватили 35 израильских граждан.

Также появлялись сообщения о столкновениях между израильскими военнослужащими и палестинцами в Восточном Иерусалиме.

По последним данным, в Израиле погибли не 22 человек, в больницы поступили 545 человек.

В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи", израильская авиация начала наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.