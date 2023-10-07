АТОР заявила, что в Израиле находится около 100 организованных туристов из РФ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Около ста организованных туристов из РФ находятся в настоящее время на отдыхе в Израиле, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Число самостоятельных путешественников неизвестно.

Сообщений о пострадавших россиянах после обстрелов Израиля пока нет.

АТОР также сообщает, что ряд рейсов на прилет и вылет в аэропорту Бен-Гурион задерживаются.

В посольстве РФ в Израиле рекомендовали россиянам оставаться в безопасных местах.

"В связи с резким обострением обстановки в сфере безопасности консульский отдел посольства России в Израиле настоятельно рекомендует всем российским гражданам и особенно тем, кто находится на юге страны, соблюдать указания Командования тыла, оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей", - сообщает дипмиссия в телеграм-канале.