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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Власти Израиля вводят режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Йоав Галант принял решение расширить режим ЧС на всею территорию страны, сообщает вечером в субботу издание The Times of Israel.

Ранее в субботу минобороны сообщало, что режим "особой ситуации" вводится в радиусе 80 километров от сектора Газа.

Такой режим позволяет командованию тыла ЦАХАЛа ограничивать проведение общественных собраний и блокировать отдельные районы.

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля. В свою очередь армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС, а истребители ВВС Израиля атаковали объекты движения в секторе Газа.

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