В израильской армии заявили, что пока не удается полностью овладеть ситуацией

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Представитель армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что его страна не восстановила полный контроль над ситуацией после ракетных атак в субботу со стороны боевиков ХАМАС.

"К сожалению, мы пока не смогли восстановить полный контроль над всеми нашими сообществами и всеми нашими базами", - сказал он в интервью телеканалу CNN, добавив, что "это является главным приоритетом".

Конрикус отметил, что также и "внутри сектора Газа все еще идут активные бои между израильскими силами безопасности и террористами".

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля. В свою очередь армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС, а истребители ВВС Израиля атаковали объекты движения в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в связи с действиями ХАМАС: "Мы находимся в состоянии войны - не в ходе операции или обходов, а на войне", - сказал Нетаньяху. "Враг заплатит беспрецедентную цену...Мы находимся в состоянии войны, и мы ее выиграем".

Президент США Джо Байден после телефонной беседы с Нетаньяху в распространенном Белым домом заявлении сказал, что "Соединенные Штаты безоговорочно осуждают это ужасное нападение террористов ХАМАС на Израиль из Газы, и я ясно дал понять премьер-министру Нетаньяху, что мы готовы предложить все соответствующие средства поддержки правительству и народу Израиля", - говорится в заявлении Байдена.

Он также сказал журналистам, что "Израиль имеет право защищать себя и свой народ, мы полностью поддерживаем".

Число погибших в Израиле, по данным медиков, уже превысило 300 человек, а число пострадавших оценивается в 1590 человек. Кроме того, предполагается, что бойцы радикальных палестинских группировок захватили десятки заложников, в том числе - военных, и отвезли их в сектор Газа.

Источники в медицинских службах в секторе Газа сообщили телеканалу "Аль-Джазира", что в результате израильских ударов по анклаву погибли не менее 200 палестинцев, пострадали более 1 тыс. человек.