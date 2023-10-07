Нетаньяху в беседе с Байденом отметил необходимость длительной операции против ХАМАС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом в субботу заявил, что Израилю в связи с нападением ХАМАС потребуется начать длительную операцию.

"Для победы Израиля потребуется продолжительная и мощная кампания", - приводит The Times of Israel слова премьера из заявления его офиса.

Также Нетаньяху поблагодарил Байдена за поддержку.

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля.

Заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури заявил Al Jazeera, что боевики захватили большое число израильтян, включая высокопоставленных военных. По его словам, боевики взяли столько пленных, что этого хватит побудить Израиль освободить всех палестинских заключенных.

По информации Haaretz, в армии обороны Израиля подтвердили, что некоторое число израильских военных, гражданских лиц удерживается в секторе Газа.

В свою очередь армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС, а истребители ВВС Израиля атаковали объекты движения в секторе Газа.

Также военные сообщили, что израильские ВМС уничтожили десятки боевиков, пытавшихся проникнуть в Израиль морским путем.

В результате эскалации конфликта в Израиле погибли более 100 человек, ранения получили свыше 800. Кроме того, Associated Press со ссылкой на данные палестинского министерства здравоохранения сообщало, что по меньшей мере, еще 198 человек стали жертвами ударов израильских военных по сектору Газа. Не менее 1 610 человек получили ранения.