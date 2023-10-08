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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Нетаньяху заявил, что первый этап операции против ХАМАС почти завершен

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первый этап операции против ХАМАС в секторе Газа близится к завершению, сообщают израильские СМИ.

"В настоящее время первый этап завершается уничтожением большинства вражеских сил, проникших на нашу территорию", - цитируют СМИ слова премьера на заседании кабинета министров, прошедшем ночью в воскресенье.

Он добавил, что "мы начали наступательную операцию, которая будет продолжаться без оговорок и передышки до тех пор, пока цели не будут достигнуты", заверив, что граждане Израиля будут в безопасности.

В сообщениях СМИ также говорится, что кабинет принял решение о прекращении поставок в сектор Газа электроэнергии, топлива и различных товаров.

В то же время, как сообщила газета "Таймс оф Израэл", на юге Израиля снова звучат сирены, предупреждающие о возможности ракетного обстрела.

Хроника 07 – 08 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху ХАМАС сектор Газа Израиль
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