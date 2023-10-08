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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Польша подписала контракт на поставку шести батарей Patriot

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал контракт на поставку шести батарей Patriot в дополнение к двум имеющимся, сообщили польские СМИ.

"Речь идет о приобретении 6 батарей Patriot - в дополнение к двум, приобретенном на первом этапе программы (программа развертывания ПВО Wisla - ИФ), вместе с соответствующим оборудованием, включая радары LTAMDS с круговым обзором в 360 градусов и запасом ракет PAC-3 MSE. В одну батарею входит 8 пусковых установок Patriot", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "впоследствии с правительством США будут заключены контракты на компоненты системы боевого управления IBCS".

Как подчеркнул в интервью польским СМИ президент Land Warfare & Air Defence, бизнес-направления производителя Patriot Raytheon Missiles & Defense Том Лалиберти, радары LTAMDS - "наблюдают за пространством в диапазоне 360 градусов, что позволяет еще лучше защититься от таких угроз, как крылатые ракеты, баллистические ракеты, самолеты и дроны". Он добавил, что мониторинг при этом происходит "на гораздо больших расстояниях и высотах" в сравнении с предыдущими радарами Patriot.

Сообщается, что подписанный контракт сопровождается компенсационными контрактами, которые предполагают создание в Польше сервисных, ремонтных и производственных мощностей для поддержки программы Wisla. В частности, в Польше будет развернуто производство радаров LTAMDS - после передачи стране соответствующих технологий Raytheon.

США Польша Patriot
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