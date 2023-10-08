Израиль нанес удары по 800 целям в Газе

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Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за выходные нанесла удары по примерно 800 целям в секторе Газа, заявил представитель армии Даниэль Хагари.

Он добавил, что силы палестинского движения ХАМАС все еще находятся на территории Израиля. Он отметил, что "некоторые палестинские лазутчики пытались вернуться в Газу, они были перехвачены и убиты на границе, при этом десятки боевиков задержаны".

В свою очередь, The Times of Israel со ссылкой на канцелярию израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщает, что тот второй раз с начала эскалации конфликта поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом. В телефонном разговоре американский лидер "заявил о непоколебимой поддержке Израиля".

В субботу, 7 октября, из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля.

По последним данным, число погибших в Израиле от атак бойцов радикальной палестинской группировки ХАМАС превысило 600 человек, сообщило в воскресенье издание The Times of Israel. Среди погибших - мирные жители и десятки полицейских и военных. Кроме того, 2048 человек ранены. Израильские власти полагают, что палестинские боевики захватили не менее сотни заложников на израильской территории и отвезли их в Газу.

Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС. Власти официально перевели Израиль в состояние войны.