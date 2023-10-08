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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Израильские военные насчитали 29 брешей в ограждении вокруг сектора Газа

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Израильские военнослужащие выявили 29 брешей в ограждении вокруг сектора Газа и принимают меры, чтобы палестинские экстремисты не смогли по ним перебрасывать подкрепления в Израиль, сообщает Haaretz со ссылкой на источники в силах безопасности.

Бреши были проделаны в субботу, 7 октября, причем большинство пока что не удалось залатать. Именно через них боевики проникли в ряд населенных пунктов на юге Израиля. Поэтому теперь военные контролируют опасные участки, чтобы не допустить новых рейдов на израильскую территорию.

Газета отмечает, что в субботу на одном из военных постов близ Газы заметили, как грузовое транспортное средство таранит ограждение. Однако командование не успело получить сообщение с наблюдательного пункта: палестинские боевики так быстро захватили армейские позиции близ Газы, что военные там попросту не успели доложить о возникшей проблеме.

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля.

По последним данным, число погибших в Израиле от атак бойцов радикальной палестинской группировки ХАМАС превысило 600 человек. Среди погибших - мирные жители и десятки полицейских и военных. Кроме того, 2048 человек ранены. Израильские власти полагают, что палестинские боевики захватили не менее сотни заложников на израильской территории и отвезли их в Газу.

Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС. Власти официально перевели Израиль в состояние войны.

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Израиль ХАМАС сектор Газа ЦАХАЛ
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