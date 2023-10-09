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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Великобритания предложила Израилю помощь в борьбе с ХАМАС

Великобритания предложила Израилю помощь в борьбе с ХАМАС
Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Британский премьер Риши Сунак в ходе телефонного разговора с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху пообещал любую помощь, которая потребуется Израилю в борьбе с радикальным палестинским движением ХАМАС.

По сообщению европейских СМИ, в Лондоне пояснили, что Сунак "решительно выступил против терактов", с которыми столкнулся Израиль.

Ранее Израиль обратился к США за военной помощью. Американский президент Джо Байден в воскресенье распорядился предоставить израильским военным дополнительное вооружение.

Израиль проводит военную операцию против ХАМАСа и других радикальных палестинских группировок из сектора Газа. В субботу эти группировки атаковали города на юге Израиля.

Хроника 07 – 09 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Великобритания Израиль Риши Сунак Биньямин Нетаньяху
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