Великобритания предложила Израилю помощь в борьбе с ХАМАС

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Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Британский премьер Риши Сунак в ходе телефонного разговора с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху пообещал любую помощь, которая потребуется Израилю в борьбе с радикальным палестинским движением ХАМАС.

По сообщению европейских СМИ, в Лондоне пояснили, что Сунак "решительно выступил против терактов", с которыми столкнулся Израиль.

Ранее Израиль обратился к США за военной помощью. Американский президент Джо Байден в воскресенье распорядился предоставить израильским военным дополнительное вооружение.

Израиль проводит военную операцию против ХАМАСа и других радикальных палестинских группировок из сектора Газа. В субботу эти группировки атаковали города на юге Израиля.