В ХАМАС заявили, что продолжают операции на юге Израиля

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В палестинском движении ХАМАС заверили, что его бойцы все еще проводят операции на юге Израиля, сообщают в ночь на понедельник израильские СМИ.

С таким утверждением выступил представитель военного крыла ХАМАСа Абу Убайда. По его словам, бои с израильскими военными продолжаются в ряде небольших населенных пунктов близ границы Израиля с сектором Газа.

Кроме того, боевики сумели организованно отступить с территории израильской базы радиоэлектронной разведки "Урим", добавил представитель ХАМАСа.

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию.

По последним данным, число погибших в Израиле от атак бойцов радикальной палестинской группировки ХАМАС превысило 700 человек, сообщило в воскресенье The Times of Israel. Среди погибших - мирные жители и десятки полицейских и военных. Кроме того, 2200 человек ранены. Власти Израиля полагают, что палестинские боевики захватили не менее сотни заложников на израильской территории и отвезли их в Газу.

Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС. Израильские власти официально перевели страну в состояние войны.