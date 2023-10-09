США направят на Ближний Восток больше истребителей для укрепления позиций

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - США на фоне обострения конфликта между Израилем и сектором Газа дополнительно размещают на Ближнем Востоке истребители, сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, США направляют истребители F-35 и F-15. Собеседник телеканала отметил, что точное количество самолетов неизвестно, но предположил, что их около 20-25.

Как заявил источник CNN, целью развертывания дополнительных истребителей является сдерживание любой иранской агрессии или расширения боевых действий за границы Израиля.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин объявил, что на фоне обострения конфликта между Израилем и сектором Газа Соединенные Штаты направляют в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Джеральд Форд" в качестве "меры сдерживания".

Кроме того, по словам Остина, США приняли меры по увеличению количества летных отрядов истребителей F-35, F-15, F-16 и A-10 в ближневосточном регионе.

В своем заявлении Остин также заявил, что США "будут быстро предоставлять Армии обороны Израиля дополнительное оборудование и ресурсы".

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию.

По последним данным, число погибших в Израиле от атак бойцов радикальной палестинской группировки ХАМАС превысило 700 человек. Среди погибших - мирные жители и десятки полицейских и военных. Кроме того, 2200 человек ранены.

Согласно внутренней записке правительства США, с которой ознакомился телеканал CNN, по меньшей мере трое американцев были убиты в результате нападений в Израиле.

Власти Израиля полагают, что палестинские боевики захватили не менее сотни заложников на израильской территории и отвезли их в Газу.

Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС. Израильские власти официально перевели страну в состояние войны.