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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Блинкен заявил, что США могут направить дополнительную военную помощь Израилю

Блинкен заявил, что США могут направить дополнительную военную помощь Израилю
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Фото: Luis Barron / Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - США получили запрос от Израиля о дополнительной военной помощи и, возможно, уже в воскресенье сообщат о ее предоставлении, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

"Мы рассматриваем конкретные запросы о дополнительной помощи, поступившие от Израиля. Думаю, что вы, вероятно, получите новости по этой теме позже сегодня", - сказал он в эфире CNN.

Блинкен напомнил, что президент США Джо Байден распорядился предоставить все необходимое Израилю для борьбы против палестинской группировки ХАМАС.

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Также он сообщил, что США получили данные как о пропавших без вести в Израиле гражданах США, так и о погибших. В настоящее время Вашингтон проверяет эти сведения.

Наконец, Блинкен заверил, что недавнее решение администрации США вернуть Ирану часть его замороженных средств никак не помогло ХАМАС, так как Тегеран может расходовать эти деньги только на гуманитарные нужды.

В минувшую субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля. В свою очередь армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС.

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США Израиль Энтони Блинкен
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