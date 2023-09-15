В США началась забастовка на заводах GM, Ford и Stellantis

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Порядка 13 тыс. сотрудников General Motors Co. (GM), Ford Motor Co. и Stellantis NV вышли на забастовку, поскольку автопроизводители не смогли договориться с профсоюзом работников автомобильной отрасли United Auto Workers (UAW) о повышении оплаты труда.

Забастовка впервые проводится на предприятиях сразу всех трех автопроизводителей, отмечает The Wall Street Journal. Обычно UAW выбирал для этого одну из "большой тройки" американских автомобильных компаний.

В этот раз забастовка началась на заводе Ford в Мичигане, предприятии GM в Миссури и Stellantis в Огайо.

Глава UAW Шон Фейн заявил, что в дальнейшем акция может распространиться и на другие заводы. Он призвал всех членов профсоюза быть готовыми принять участие в забастовке, если это потребуется.

Всего в GM, Ford и Stellantis работают порядка 150 тыс. человек, состоящих в UAW, отмечает Market Watch. Четырехлетний контракт автопроизводителей с членами профсоюза истек в четверг.

Профсоюз требует от компаний повышения зарплат на 46% в течение четырех лет наряду с улучшением пенсионного обеспечения, увеличением отпусков и другими мерами. Автопроизводители, тем временем, готовы на гораздо менее существенное повышение зарплат. Например, GM предложила поднять зарплаты на 10%, или 16% с учетом разовых выплат.

Стратегия проведения забастовки на отдельных заводах может превратиться в "логистический кошмар" для автомобильных компаний, отмечает аналитик CFRA Гаррет Нельсон.

"Цепочки поставок в автомобильном секторе являются одними из самых сложных, - говорит Нельсон. - Тот факт, что автопроизводители не знают заранее, какие предприятия затронет забастовка, может создать серьезный уровень неопределенности и негативно сказаться на объемах производства".

Если забастовка продлится слишком долго, автомобильным компаниям, возможно, придется сокращать производство и отправлять рабочих в вынужденные отпуска, что создаст волновой эффект для всей отрасли, отмечает эксперт.

Как отмечает Market Watch, автопроизводители располагают достаточными ресурсами, чтобы выдержать забастовку сотрудников, однако если она продлится более двух недель, ущерб компаний будет ощутимым. Согласно данным агентства Moody's, GM располагает денежными средствами и их эквивалентами на сумму $39 млрд, Ford - $51 млрд, Stellantis - $69 млрд.

Акции GM и Ford теряют в цене 1,8% на предварительных торгах в пятницу, Stellantis - 0,4%.