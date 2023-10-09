В ходе нападения ХАМАС в Израиле погибли 12 граждан Таиланда и 10 граждан Непала

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - До 12 граждан Таиланда погибли в результате нападения боевиков ХАМАС в Израиле, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя таиландского МИД.

Еще 8 таиландцев получили ранения, а 11 оказались в плену.

Всего в Израиле проживает около 30 тыс. таиландцев, примерно 5 тыс. из них работают вблизи сектора Газа. Некоторых из них власти Израиля в ночь с воскресенья на понедельник эвакуировали в более безопасные районы.

Также погибли 10 граждан Непала, еще минимум один непалец пропал без вести. МИД Непала сообщает и о раненых, но точное их число неизвестно.

В понедельник премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал созвал специальное заседание кабинета министров, чтобы обсудить способы возвращения граждан страны из Израиля.

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В свой черед армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

Возле сектора Газа продолжаются бои, в том числе в Сдероте, где элитная израильская воздушно-десантная бригада "Цанханим" зачищает город от боевиков.

По последним данным, число погибших в Израиле превысило 700 человек, в больницы поступили более 2,3 тыс. человек. Среди жертв - мирные жители и десятки полицейских и военных.

Число жертв в секторе Газа достигло 493. Ранения получили более 2 750 человек.