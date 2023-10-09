Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

В ходе нападения ХАМАС в Израиле погибли 12 граждан Таиланда и 10 граждан Непала

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - До 12 граждан Таиланда погибли в результате нападения боевиков ХАМАС в Израиле, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя таиландского МИД.

Еще 8 таиландцев получили ранения, а 11 оказались в плену.

Всего в Израиле проживает около 30 тыс. таиландцев, примерно 5 тыс. из них работают вблизи сектора Газа. Некоторых из них власти Израиля в ночь с воскресенья на понедельник эвакуировали в более безопасные районы.

Также погибли 10 граждан Непала, еще минимум один непалец пропал без вести. МИД Непала сообщает и о раненых, но точное их число неизвестно.

В понедельник премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал созвал специальное заседание кабинета министров, чтобы обсудить способы возвращения граждан страны из Израиля.

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В свой черед армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

Возле сектора Газа продолжаются бои, в том числе в Сдероте, где элитная израильская воздушно-десантная бригада "Цанханим" зачищает город от боевиков.

По последним данным, число погибших в Израиле превысило 700 человек, в больницы поступили более 2,3 тыс. человек. Среди жертв - мирные жители и десятки полицейских и военных.

Число жертв в секторе Газа достигло 493. Ранения получили более 2 750 человек.

Хроника 07 – 09 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Непал Таиланд ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Объявлен лауреат Нобелевской премии по экономике

Объявлен лауреат Нобелевской премии по экономике
Обострение палестино-израильского конфликта

У дипломатов нет данных о россиянах, пострадавших в Израиле и секторе Газа

Brent подорожала до $87,24 за баррель на фоне нападения на Израиль

Обострение палестино-израильского конфликта

На юге Израиля в шести местах продолжаются боевые действия

На юге Израиля в шести местах продолжаются боевые действия

Что случилось этой ночью: понедельник, 9 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль продолжил наносить удары по сектору Газа в понедельник

Израиль продолжил наносить удары по сектору Газа в понедельник
Обострение палестино-израильского конфликта

Великобритания предложила Израилю помощь в борьбе с ХАМАС

Великобритания предложила Израилю помощь в борьбе с ХАМАС
Обострение палестино-израильского конфликта

Группировки из Газы заявили, что удерживают в заложниках более 130 израильтян

Что произошло за день: воскресенье, 8 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Президент Ирана выразил поддержку палестинским радикальным группировкам

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });