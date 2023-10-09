Военные Израиля вернули контроль над всеми городами возле сектора Газа

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Израильские военные вновь взяли под контроль все населенные пункты у границы с сектором Газа, заявил в понедельник представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари.

"Он сказал, что в данный момент боев в каком-либо из этих городов нет", - сообщает Times of Israel.

"Возможно, что в районе все еще находятся террористы", - добавил Хагари.

Он отметил, что армия эвакуировала население 15 из 24 приграничных населенных пунктов, однако эвакуация в Сдероте не проводилась.

По его словам, израильские военные направят танки, вертолеты и БПЛА с целью перекрыть бреши в пограничных заграждениях, ранее пробитых палестинскими боевиками.

Он сообщил, что с начала конфликта утром в субботу боевики выпустили по Израилю примерно 4,4 тыс. ракет. В то же время Хагари заявил, что Израиль смог мобилизовать беспрецедентное число резервистов в короткие сроки - 300 тыс. человек за 48 часов.

Тем временем военные наносят новые авиаудары по сектору Газа. Также они, предположительно, засекли вражеский беспилотник в районе кибуца Гварам на юге страны.

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В свой черед армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

По последним данным, число погибших в Израиле превысило 700 человек, в больницы поступили более 2,3 тыс. человек. Среди жертв - мирные жители и десятки полицейских и военных.

Число жертв в секторе Газа достигло 493. Ранения получили более 2 750 человек.