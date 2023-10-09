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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

На юге Израиля в шести местах продолжаются боевые действия

На юге Израиля в шести местах продолжаются боевые действия
Фото: Ilia Yefimovich/picture alliance via Getty Images

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - На юге Израиля, рядом с границей с сектором Газа остаются шесть очагов активных боевых действий, сообщил представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари. Об этом пишет Times of Israel.

В частности, бои продолжаются в Беери, Кфар-Азе, Нириме и Алумиме. Некоторые из террористов находились в Израиле с момента начала атаки 7 октября, пересекли границу позднее.

Так, в Беери пробрались около 70 террористов, большинство из них уже убиты военными, но несколько человек по-прежнему прячутся в домах кибуца. В окрестностях Кфар-Азы обнаружены семь террористов, также там найден выход из подземного туннеля, сказал Хагари.

По его словам, рядом с кибуцем Нирим выявлены шесть террористов, рядом с Алумимом - четверо.

По данным ЦАХАЛа, в секторе Газа к этому времени было убито 425 террористов, на территории Израиля - еще сотни.

Также Хагари сообщил о призыве на службу тысяч резервистов.

Hagari says the IDF is drafting hundreds of thousands of reservists.

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Хроника 07 – 09 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ЦАХАЛ Израиль Газа Даниэль Хагари
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