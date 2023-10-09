У дипломатов нет данных о россиянах, пострадавших в Израиле и секторе Газа

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Российские посольства в Израиле и Палестине пока не располагают информацией о пострадавших россиянах в результате нападения ХАМАСа на Израиль и боевых действий, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Весьма энергичные усилия, насколько нам известно, предпринимают наши посольства на месте, дипломаты работают круглые сутки. Пока какой-либо информацией о пострадавших россиянах наши посольства не располагают", - сказал он.

Песков отметил, что российские дипломаты также активно работают с властями Палестины, потому что, по его словам, "несколько тысяч наших сограждан проживают на территории Палестины".

"Сейчас важно понять, что происходит с гражданами, есть ли опасности их жизни, есть ли пострадавшие, которые нуждаются в какой-то помощи, содействии и так далее. Поэтому сейчас предпринимаются очень энергичные усилия", - подчеркнул Песков.

Он также сказал, что у Владимира Путина пока не запланированы контакты с руководством Израиля или Палестины, однако при необходимости это можно будет оперативно организовать. Контакты идут по линии дипломатического ведомства, добавил он.

"Мы с большой тревогой наблюдаем за тем, что происходит вокруг Израиля, на Ближнем Востоке. Эта ситуация потенциально опасна разрастанием и поэтому, конечно, это предмет нашей особой озабоченности в эти дни", - сказал также Песков.



9 октября посол Израиля в России Александр Бен Цви допустил, что россияне могли попасть в заложники, но официальных данных на этот счет у него не было. Сообщалось, что среди убитых и захваченных в заложники в Израиле были граждане других государств.