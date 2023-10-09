Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

ООН насчитала в секторе Газа 123 538 внутренних переселенцев

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - С начала нападения ХАМАСа на Израиль в секторе Газа покинули свои дома не менее 123 538 человек, сообщает The Times of Israel со ссылкой на Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

Причинами переселения названы соображения безопасности или то, что дома людей были разрушены. Боле 73 тысяч таких переселенцев сейчас размещены в школах.

В Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) заявили, что число перемещенных лиц в секторе Газа значительно выросло. По информации UNRWA, в данный момент в 64 убежищах агентства находятся порядка 74 тысяч человек, и их может стать больше, поскольку продолжаются обстрелы целей ХАМАС в анклаве.

7 октября из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В свой черед армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состояние войны. На территории Израиля у границы с Газой продолжаются бои, в том числе в Сдероте.

Как заявил утром 9 октября Минздрав ХАМАСа, в секторе Газа убиты 493 палестинца и 2300 ранены. По предварительным данным ЦАХАЛа, убиты не менее 700 израильтян и еще почти 2400 были ранены.

Хроника 07 – 09 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Газа ООН ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $87,24 за баррель на фоне нападения на Израиль

Обострение палестино-израильского конфликта

На юге Израиля в шести местах продолжаются боевые действия

На юге Израиля в шести местах продолжаются боевые действия

Что случилось этой ночью: понедельник, 9 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль продолжил наносить удары по сектору Газа в понедельник

Израиль продолжил наносить удары по сектору Газа в понедельник
Обострение палестино-израильского конфликта

Великобритания предложила Израилю помощь в борьбе с ХАМАС

Великобритания предложила Израилю помощь в борьбе с ХАМАС
Обострение палестино-израильского конфликта

Группировки из Газы заявили, что удерживают в заложниках более 130 израильтян

Что произошло за день: воскресенье, 8 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Президент Ирана выразил поддержку палестинским радикальным группировкам

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль нанес удары по 800 целям в Газе

Израиль нанес удары по 800 целям в Газе
Обострение палестино-израильского конфликта

В Израиле заявили, что палестинцы держат в заложниках не менее 100 израильтян

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });