ООН насчитала в секторе Газа 123 538 внутренних переселенцев

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - С начала нападения ХАМАСа на Израиль в секторе Газа покинули свои дома не менее 123 538 человек, сообщает The Times of Israel со ссылкой на Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

Причинами переселения названы соображения безопасности или то, что дома людей были разрушены. Боле 73 тысяч таких переселенцев сейчас размещены в школах.

В Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) заявили, что число перемещенных лиц в секторе Газа значительно выросло. По информации UNRWA, в данный момент в 64 убежищах агентства находятся порядка 74 тысяч человек, и их может стать больше, поскольку продолжаются обстрелы целей ХАМАС в анклаве.

7 октября из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В свой черед армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состояние войны. На территории Израиля у границы с Газой продолжаются бои, в том числе в Сдероте.

Как заявил утром 9 октября Минздрав ХАМАСа, в секторе Газа убиты 493 палестинца и 2300 ранены. По предварительным данным ЦАХАЛа, убиты не менее 700 израильтян и еще почти 2400 были ранены.