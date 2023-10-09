Лавров призвал проанализировать причину нерешенности палестинской проблемы

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Нынешний виток палестино-израильского противостояния свидетельствует о том, что так называемый "статус-кво" в регионе нежизнеспособен, заявил глава МИД России Сергей Лавров и предложил проанализировать, почему палестинская проблема до сих пор не нашла своего решения.

Он заявил об этом в Москве на встрече с генсеком Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом.

"Беспрецедентно острый виток в палестино-израильском противостоянии(...) в очередной раз подтвердил, что нынешний статус-кво в зоне конфликта просто нежизнеспособен", - сказал Лавров.

По словам министра, "необходимо не только срочно остановить боестолкновение, решить проблему с гражданскими лицами, которые в огромном количестве становятся жертвами нынешней ситуации, но и уделить особое внимание причинам, по которым палестинская проблема долгие десятилетия не может найти своего решения".