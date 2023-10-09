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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

Боррель созывает Совет ЕС в связи с обострением между Израилем и Палестиной

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюз Жозеп Боррель созывает 10 октября чрезвычайный Совет ЕС в связи с эскалацией израильско-палестинского конфликта, сообщил на брифинге его пресс-секретарь Петер Стано.

"Это не будет официальный Совет ЕС по иностранным делам. Речь идет о неформальном совещании, чтобы обсудить обстановку и то, что Европейский союз сможет сделать после этих ужасных атак ХАМАС", - сказал Стано.

По его словам, совет пройдет в столице Омана Маскате, где Боррель и некоторые министры иностранных дел стран ЕС участвуют в работе Совместного совета ЕС-Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Остальные главы МИД стран ЕС присоединятся к ним по видеосвязи.

Стано назвал ЕС "конструктивным партнером" на Ближнем Востоке, который хочет, чтобы прекратились нападения со стороны ХАМАС, были освобождены все заложники и "чтобы затем можно было продвигаться вперед к надежному решению по умиротворению этой напряженной ситуации на местах".

"Европейский союз всегда призывал к возобновлению переговоров между палестинцами и Израилем именно для того, чтобы снизить эту напряженность. (...) Мы хотим, чтобы палестинцы и израильтяне жили в мире бок о бок без необходимости переживать такие трагедии, которые мы наблюдаем уже слишком давно", - продолжил представитель Борреля.

Стано отметил: "27 государств ЕС в свете этой атаки ХАМАС напомнили, что Израиль имеет право защищать свою территорию и свое население при соблюдении международного права и международного гуманитарного права. Это то, что мы систематически повторяем в случаях конфронтации. Израиль должен защищаться. Вопрос даже не стоит. Размах этой атаки был беспрецедентным, в большинстве случаев выбирались гражданские цели. Но, с другой стороны, нужно, чтобы палестинское население не страдало еще больше".

По словам пресс-секретаря, ЕС старается привлечь к урегулированию всех международных партнеров, имеющих влияние в регионе.

"Мощь этих ударов в минувшую субботу показывает, что, если двигаться дальше без диалога о прочном мире, ситуация станет невыносимой. Мы будем только разгонять этот порочный круг насилия, если не найдем способ вернуться на путь диалога и мирной перспективы. Сегодня эта перспектива видится совершенно неясной и невозможной, но мы продолжаем считать, что диалог - это единственный способ прийти к устойчивому решению", - заявил Стано.

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Хроника 07 – 09 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Евросоюз Жозеп Боррель МИД Оман Совет ЕС Израиль ХАМАС
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