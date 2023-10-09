В Кремле считают преждевременным говорить о перспективах отношений РФ и ХАМАС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Говорить о перспективах отношений России и ХАМАС можно будет после стабилизации ситуации в Израиле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сначала там должно все выйти из стадии горячей войны. Пока там идет стадия горячей войны, сейчас трудно о чем-то говорить", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В свой черед армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

По последним данным, число погибших в Израиле превысило 700 человек, в больницы поступили более 2,3 тыс. человек. Среди жертв - мирные жители и десятки полицейских и военных.

Число жертв в секторе Газа достигло 493. Ранения получили более 2 750 человек.