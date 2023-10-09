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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Израиль готов наносить удары по Газе даже в случае риска для заложников

Израиль готов наносить удары по Газе даже в случае риска для заложников
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Израильские военные приняли решение наносить удары по сектору Газа даже в случаях, когда это будет потенциально представлять угрозу для удерживаемых там заложников. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленные источники в Израиле.

"Высокопоставленный представитель правительства Израиля заявил журналистам, что власти решили, что будут наносить мощные удары по террористам в Газе, даже если это будет представлять риск для удерживаемых там израильтян", - пишет газета.

При этом она отмечает, что в случаях, когда будет поступать проверенная информация о том, что в том или ином здании в Газе точно находятся заложники, то в таких случаях израильские военные удары наносить не будут.

"Однако во всех случаях, когда такой подробной информации нет, удары будут наносить по всем целям ХАМАС", - говорится в статье.

Ранее сообщалось, что ХАМАС увез в Газу более сотни человек, захваченных на юге Израиля.

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Хроника 07 – 09 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС сектор Газа
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