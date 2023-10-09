Израиль продолжает устанавливать гражданство всех погибших и похищенных

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Израильские власти еще работают над тем, чтобы установить гражданство как погибших во время нападения боевиков ХАМАС, так и людей, захваченных в заложники и увезенных в сектор Газа, сообщил в понедельник представитель МИД Израиля Лиор Хаят.

"Мы работаем над составлением списка погибших. Это займет еще несколько дней", - сказал он на видеобрифинге для журналистов. Хаят пояснил, что в такие же сроки власти планируют выяснить гражданство погибших.

По его словам, продолжается работа и по установлению гражданства людей, удерживаемых в заложниках в Газе боевиками ХАМАС. "Среди заложников есть израильтяне, иностранцы, а также люди с двойным гражданством", - добавил представитель МИД.

Предполагается, что бойцы ХАМАС на выходных увезли в Газу более сотни человек, захваченных на юге Израиля.