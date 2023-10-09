ХАМАС пригрозил казнить заложников в ответ на удары Израиля по Газе

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Радикальное движение ХАМАС пригрозило казнить заложников из Израиля в случае нанесения армией Израиля ударов без предупреждения по Газе, сообщает Associated Press.

"С этого часа любая атака без предупреждения на наших людей, которые находятся в своих домах в безопасности, будет встречена казнью заложников среди гражданских лиц, которые будут транслироваться на видео и аудио", - цитирует агентство заявление представителя движения.

Ранее сообщалось, что, по данным СМИ, израильские военные приняли решение наносить удары по сектору Газа даже в случаях, когда это будет потенциально представлять угрозу для удерживаемых там заложников.

Ранее сообщалось, что ХАМАС увез в Газу более сотни человек, захваченных на юге Израиля.