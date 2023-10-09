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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Двое граждан Франции погибли, 14 пропали без вести в Израиле

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - После атаки ХАМАС на Израиль двое французов погибли, 14 граждан республики числятся пропавшими без вести, есть вероятность, что они в заложниках, сообщает МИД Франции в понедельник.

"На данный момент мы оплакиваем смерть двух соотечественников и остаемся без новостей о четырнадцати других, чье положение расценивается как вызывающее сильное беспокойство", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

"Информация, которой мы располагаем, позволяет нам считать очень вероятным захват в заложники некоторых из них, в том числе несовершеннолетнего ребенка двенадцати лет", - отмечают там.

Ранее представитель МИД Израиля Лиор Хаят сообщил, что израильские власти работают над тем, чтобы установить гражданство как погибших во время нападения боевиков ХАМАС, так и людей, захваченных в заложники и увезенных в сектор Газа.

"Мы работаем над составлением списка погибших. Это займет еще несколько дней", - сказал он на видеобрифинге для журналистов. Хаят пояснил, что в такие же сроки власти планируют выяснить гражданство погибших.

По его словам, продолжается работа и по установлению гражданства людей, удерживаемых в заложниках в Газе боевиками ХАМАС. "Среди заложников есть израильтяне, иностранцы, а также люди с двойным гражданством", - добавил представитель МИД.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В свой черед армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

С обеих сторон погибли сотни человек и тысячи пострадали.

МИД Франции Израиль ХАМАС
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