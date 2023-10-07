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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:46

Израильские военные начинают операцию "Железные мечи" в ответ на нападение ХАМАС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками движения ХАМАС на страну, сообщает в субботу The Times of Israel.

В данный момент десятки истребителей ВВС Израиля наносят удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, отметили военные.

Представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари также сообщил, что по Израилю было выпущено свыше 2,2 тыс. ракет, а боевики ХАМАС просочились в страну по суше, по воздуху и по морю.

Ранее израильский министр обороны Йоав Галлант заявил, что ХАМАС развязало войну против Израиля, в которой он одержит победу.

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Как сообщила газета The Times of Israel, "палестинские террористы в секторе Газа в субботу утром нанесли ракетный удар по южным и центральным районам Израиля". Также стало известно, что десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля. В ХАМАС впоследствии утверждали, что захватили 35 израильских граждан.

В результате ракетных обстрелов пострадали более ста израильтян, погибла женщина.

Глава военного крыла ХАМАС Мухаммад Деф объявил, что движение выпустило по Израилю 5 тыс. ракет, ознаменовав начало операции "Потоп Аль-Аксы". Он призвал всех палестинцев взяться за оружие.

В свою очередь лидер ХАМАС Исмаил Хания выступил с официальным заявлением, согласно которому движение выступило в защиту мечети Аль-Акса в Иерусалиме, святых мест и палестинских заключенных.

Израиль ХАМАС
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