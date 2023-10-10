Аббас призывал ООН помешать "израильской агрессии" в секторе Газа

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас призвал ООН предпринять неотложные действия против продолжающейся "израильской агрессии" в отношении палестинцев, сообщил телеканал CNN.

В ходе телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем Аббас призвал ООН "немедленно вмешаться, чтобы прекратить продолжающуюся израильскую агрессию против палестинского народа, в частности, в Секторе Газа", говорится в сообщении.

Он также подчеркнул острую необходимость в медицинской и гуманитарной помощи в Газе, обращая внимание на надвигающийся гуманитарный кризис.

Гутерриш со своей стороны отметил, что ООН продолжает доставлять гуманитарную помощь жителям Газы, упомянув, что организация активно поддерживает связь с заинтересованными сторонами, чтобы сдержать нынешнюю эскалацию.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В ответ Израиль объявил о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.