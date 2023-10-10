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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Даты визита Аббаса в РФ будут согласованы по дипканалам

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию планировался заранее, его точные даты будут согласованы по дипломатическим каналам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока дат нет. Точные сроки могут быть согласованы по дипломатическим каналам. Пока нам нечего сказать на этот счет", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о подготовке визита Аббаса в Россию.

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Он уточнил, что визит не является неожиданностью и планировался еще до обострения ситуации в Израиле. "Заранее планировался. Как только все будет окончательно определено, мы вас проинформируем", - сказал представитель Кремля.

"Разумеется, мы продолжаем наши контакты с палестинцами", - сказал он.

В Кремле также ответили на вопрос журналистов, осуществляет ли Москва контакты с представителями ХАМАС для освобождения россиян, которые, по ряду сообщений, были захвачены в заложники.

"Мы контактируем с палестинцами. Действительно была информация о том, что якобы лица, которые имеют российское гражданство, находятся также в числе заложников, необходимые контакты осуществляются с тем, чтобы выяснить – так это или не так и какова дальнейшая судьба этих людей", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Махмуд Аббас Палестина
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