США не планируют задействовать свои войска в палестино-израильском конфликте

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты не планируют вводить свои войска в зону палестино-израильского конфликта, заявил журналистам представитель Белого дома Джон Кирби.

"У США нет намерения вводить войска на место конфликта", - сказал он на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

Кирби отметил: "Если нам понадобится - подчеркиваю, если, если нам нужно будет вернуться на Капитолийский холм за дополнительной финансовой поддержкой Израиля, мы обязательно это сделаем".

Вместе с тем, США на фоне обострения палестино-израильского конфликта уже предпринимают действия в поддержку Израиля. Так, они дополнительно размещают на Ближнем Востоке истребители F-35 и F-15, что одновременно рассматривается как мера сдерживания Ирана и любого расширения боевых действий за границы Израиля.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин также объявил, что на фоне обострения конфликта Соединенные Штаты направляют в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Джеральд Форд" в качестве "меры сдерживания".

В своем заявлении Остин также заявил, что США "будут быстро предоставлять Армии обороны Израиля дополнительное оборудование и ресурсы".