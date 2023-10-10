Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

США не планируют задействовать свои войска в палестино-израильском конфликте

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты не планируют вводить свои войска в зону палестино-израильского конфликта, заявил журналистам представитель Белого дома Джон Кирби.

"У США нет намерения вводить войска на место конфликта", - сказал он на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

Кирби отметил: "Если нам понадобится - подчеркиваю, если, если нам нужно будет вернуться на Капитолийский холм за дополнительной финансовой поддержкой Израиля, мы обязательно это сделаем".

Вместе с тем, США на фоне обострения палестино-израильского конфликта уже предпринимают действия в поддержку Израиля. Так, они дополнительно размещают на Ближнем Востоке истребители F-35 и F-15, что одновременно рассматривается как мера сдерживания Ирана и любого расширения боевых действий за границы Израиля.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин также объявил, что на фоне обострения конфликта Соединенные Штаты направляют в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Джеральд Форд" в качестве "меры сдерживания".

В своем заявлении Остин также заявил, что США "будут быстро предоставлять Армии обороны Израиля дополнительное оборудование и ресурсы".

США Белый дом Израиль ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Байдена допрошсили по делу о ненадлежащем хранении секретных документов

Глава Евросовета заявил о необходимости продолжения помощи палестинцам

Байден заявил, что бойцы ХАМАС убили в Израиле не менее 11 американцев

Байден заявил, что бойцы ХАМАС убили в Израиле не менее 11 американцев

У США нет информации о причастности Ирана к нападению ХАМАС на Израиль

Число жертв атак Израиля в Газе и на Западном берегу Иордана превысило 700 человек

В ХАМАС утверждают, что удерживают в плену граждан РФ

"Роскосмос" подтвердил утечку из радиатора модуля "Наука" на МКС

"Роскосмос" подтвердил утечку из радиатора модуля "Наука" на МКС

НАСА сообщила о возможной утечке из радиатора модуля "Наука" на МКС

СМИ сообщили, что число жертв атак ХАМАС в Израиле превысило 900 человек

Обострение палестино-израильского конфликта

МИД РФ порекомендовал россиянам не посещать Израиль и палестинские территории

МИД РФ порекомендовал россиянам не посещать Израиль и палестинские территории
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });