Байден предостерег страны и группировки Ближнего Востока от нападений на Израиль

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что странам и группировкам на Ближнем Востоке не стоит пытаться напасть на Израиль на фоне израильской военной операции в секторе Газа.

"Хочу предупредить организации, страны, которые могут попытаться использовать происходящее в своих целях: не советую делать это", - заявил он, выступая в Белом доме.

Он напомнил, что США решили перебросить в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу и усилили боевую авиацию в этом регионе. "Если потребуется, мы готовы принять дополнительные подобные меры", - предупредил он.