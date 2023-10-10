Байден предостерег страны и группировки Ближнего Востока от нападений на Израиль
Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что странам и группировкам на Ближнем Востоке не стоит пытаться напасть на Израиль на фоне израильской военной операции в секторе Газа.
"Хочу предупредить организации, страны, которые могут попытаться использовать происходящее в своих целях: не советую делать это", - заявил он, выступая в Белом доме.
Он напомнил, что США решили перебросить в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу и усилили боевую авиацию в этом регионе. "Если потребуется, мы готовы принять дополнительные подобные меры", - предупредил он.