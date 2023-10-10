Начальники генштабов США и Израиля обсудили сдерживание на Ближнем Востоке

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Чарльз Браун и начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви в телефонном разговоре обсудили ситуацию на местах и укрепление военной позиции США в регионе для установления регионального сдерживания, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на Пентагон.

"Два военных лидера обсудили ситуацию с безопасностью на местах, а также шаги по укреплению военной позиции США в регионе и активизации усилий по региональному сдерживанию", - говорится в сообщении.

Беседа последовала за двумя телефонными разговорами министра обороны США Ллойда Остина с израильским коллегой Йоавом Галантом в воскресенье и субботу, напоминает CNN.

Ранее Остин объявил, что на фоне обострения палестино-израильского конфликта Соединенные Штаты направляют в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Джеральд Форд" в качестве "меры сдерживания".

В своем заявлении Остин также подчеркнул, что США "будут быстро предоставлять Армии обороны Израиля дополнительное оборудование и ресурсы".

США также дополнительно размещают на Ближнем Востоке истребители F-35 и F-15, что одновременно рассматривается как мера сдерживания Ирана и любого расширения боевых действий за границы Израиля.