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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

США предостерегли Иран от вмешательства в палестино-израильский конфликт

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Чарльз Браун предостерег Иран от вмешательства в конфликт между Палестиной и Израилем, сообщает телеканал "Аль-Джазира".

В ответ на вопрос одного из журналистов, какой сигнал следует послать Тегерану, Браун сказал: "Не вмешиваться".

Он добавил, что размещение американской ударной авианосной группировки вблизи побережья Израиля было задумано как "решительный сигнал поддержки" Тель-Авиву.

"Но это также должно стать мощным сигналом о сдерживании, чтобы не допустить расширения этого конкретного конфликта", - цитирует генерала телеканал.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин объявил, что на фоне обострения палестино-израильского конфликта Соединенные Штаты направляют в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группировку во главе с авианосцем "Джеральд Форд" в качестве "меры сдерживания".

В своем заявлении Остин также подчеркнул, что США "будут быстро предоставлять Армии обороны Израиля дополнительное оборудование и ресурсы".

США также дополнительно размещают на Ближнем Востоке истребители F-35 и F-15, что одновременно рассматривается как мера сдерживания Ирана и любого расширения боевых действий за границы Израиля.

США Иран Израиль ХАМАС
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