Лавров и глава МИД Ирана обсудили обострение палестино-израильского конфликта

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом по телефону обострение ситуации на Ближнем Востоке и обстановку в Закавказье, сообщает российский МИД.

"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальной ближневосточной повестке дня с акцентом на очередное обострение палестино-израильского конфликта. Подчеркнута важность скорейшего прекращения вооруженного противостояния и урегулирования ситуации на известной международно-правовой основе", - говорится в сообщении.

На Смоленской площади проинформировали, что обсуждалась текущая обстановка в Закавказье. "Министры высказались в пользу оперативного возобновления совместной работы в рамках Консультативной региональной платформы "3+3" для Южного Кавказа", - отмечается в сообщении.

Затронут ряд вопросов двустороннего сотрудничества, представляющих взаимный интерес.

Разговор состоялся по инициативе иранской стороны.