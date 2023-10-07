Евросоюз осудил атаки ХАМАС против Израиля

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Европейский союз самым решительным образом осуждает многочисленные и неизбирательные атаки ХАМАС по Израилю и глубоко сожалеет о гибели людей, говорится в заявлении от имени ЕС главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

"ЕС солидарен с Израилем, который может защищать себя в соответствии с международным правом перед лицом таких жестоких и неизбирательных нападений. ЕС напоминает о важности работы по достижению прочного и устойчивого мира посредством активизации усилий в рамках ближневосточного мирного процесса", - заявил Боррель.

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля.

Заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури заявил "Аль-Джазире", что боевики захватили большое число израильтян, включая высокопоставленных военных. По его словам, боевики взяли столько пленных, что этого хватит побудить Израиль освободить всех палестинских заключенных.

В свою очередь армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС, а истребители ВВС Израиля атаковали объекты движения в секторе Газа.