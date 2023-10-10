США могут направить к берегам Израиля еще один авианосец

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В руководстве США обсуждают возможность направить к берегам Израиля еще один авианосец, сообщил телеканал ABC со ссылкой на двух американских чиновников.

Речь идет об авианосце USS Eisenhower который позднее на этой неделе должен выйти с базы Норфолк и направиться на Ближний Восток через Средиземное море. По данным источников телеканала, обсуждается, стоит ли направить его к побережью Израиля, чтобы он находился там вместе с USS Gerald R. Ford, или же он сменит USS Gerald Ford.

В минувшее воскресенье Пентагон направил к берегам Израиля авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford, которая находится в Средиземном море. Ожидается, что корабли группы подойду к Израилю уже во вторник.