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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

США могут направить к берегам Израиля еще один авианосец

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В руководстве США обсуждают возможность направить к берегам Израиля еще один авианосец, сообщил телеканал ABC со ссылкой на двух американских чиновников.

Речь идет об авианосце USS Eisenhower который позднее на этой неделе должен выйти с базы Норфолк и направиться на Ближний Восток через Средиземное море. По данным источников телеканала, обсуждается, стоит ли направить его к побережью Израиля, чтобы он находился там вместе с USS Gerald R. Ford, или же он сменит USS Gerald Ford.

В минувшее воскресенье Пентагон направил к берегам Израиля авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford, которая находится в Средиземном море. Ожидается, что корабли группы подойду к Израилю уже во вторник.

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Хроника 07 – 10 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Норфолк США Израиль USS Gerald Ford USS Eisenhower
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