Пашинян заявил, что вопрос об уходе российских пограничников из Армении не ставится

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян не видит оснований для ухода российских пограничников или 102-й военной базы из Армении, этот вопрос никак связан с ситуацией вокруг российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

"Причины пребывания российских пограничных войск и 102-й военной базы вполне понятны, они продолжают существовать, и Армения и Россия не ставят такого вопроса (ухода российских военных - ИФ). Не все проблемы взаимосвязаны", - заявил Пашинян в интервью Общественному телеканалу Армении.

Премьер Армении, касаясь армяно-российских отношения, отметил, что страна не меняет вектор внешней политики.

"Сейчас сложный период в глобальном смысле, проблема не в контактах между Ереваном и Москвой, а в отношениях между глобальными силами. Армения ничего не меняет. Мы ничего не аннулировали в армяно-российских отношениях, ниоткуда не выходили", - сказал Пашинян.

Он отметил, что в то же время армянская сторона никогда не скрывала трудностей. Например, во время вторжения азербайджанских войск в 2021 году, Армения не предъявляла претензий к ОДКБ или России, но после событий на участке Сотк-Хознавар Ереван поднял и продолжает поднимать ряд конкретных проблем.

Премьер-министр Армении коснулся также вопроса ратификации Римского статута МУС, подчеркнув, что решение начать процедуру ратификации Ереван принял еще до действий МУС против президента России и это никак не направленно против России.

"На эту тему я еще в марте позвонил в РФ и сказал, что на первый взгляд совпадения явные, но процесс таков. Мне показалось, что есть понимание и мы продолжили процесс", - сказал Пашинян.