Песков сообщил, что судьбу миротворцев в Карабахе решат Москва и Баку

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Вопрос о дальнейшем пребывании российского миротворческого контингента в Карабахском регионе будет обсуждаться Москвой и Баку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Его спросили, будет ли обсуждаться эта тема на предстоящем саммите СНГ в Бишкеке.

"Конечно же, мы продолжим наши контакты и с армянскими друзьями", - добавил Песков.

10 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в телеинтервью, что если российские миротворцы покинут Нагорный Карабах, то они должны вернуться в Россию, а не передислоцироваться в Армению.

Комментируя эти слова, Песков подчеркнул, что "этот вопрос не обсуждался (в телефонном разговоре Владимира Путина и Пашиняна - ИФ)".

"Де-факто и де-юре наши миротворцы находятся на территории Азербайджана, это признается премьер-министром Армении Пашиняном", - добавил представитель Кремля.

Президент Владимир Путин заявлял 5 октября, что Азербайджан предложил России на двусторонней основе договариваться о статусе российских миротворцев в Карабахе, Армения с этим предложением согласилась.