Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Песков сообщил, что судьбу миротворцев в Карабахе решат Москва и Баку

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Вопрос о дальнейшем пребывании российского миротворческого контингента в Карабахском регионе будет обсуждаться Москвой и Баку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Его спросили, будет ли обсуждаться эта тема на предстоящем саммите СНГ в Бишкеке.

"Конечно же, мы продолжим наши контакты и с армянскими друзьями", - добавил Песков.

10 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в телеинтервью, что если российские миротворцы покинут Нагорный Карабах, то они должны вернуться в Россию, а не передислоцироваться в Армению.

Комментируя эти слова, Песков подчеркнул, что "этот вопрос не обсуждался (в телефонном разговоре Владимира Путина и Пашиняна - ИФ)".

"Де-факто и де-юре наши миротворцы находятся на территории Азербайджана, это признается премьер-министром Армении Пашиняном", - добавил представитель Кремля.

Президент Владимир Путин заявлял 5 октября, что Азербайджан предложил России на двусторонней основе договариваться о статусе российских миротворцев в Карабахе, Армения с этим предложением согласилась.

Азербайджан Армения Владимир Путин Дмитрий Песков Нагорный Карабах Никол Пашинян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Володин заявил, что вернувшиеся релоканты могут подпасть под статью о госизмене

Володин заявил, что вернувшиеся релоканты могут подпасть под статью о госизмене

Песков заявил о непропорциональном использовании силы на Ближнем Востоке

Песков заявил о непропорциональном использовании силы на Ближнем Востоке

Правозащитнику Орлову запросили штраф в 250 тыс. руб. за дискредитацию армии

Песков сказал, что РФ не по пути с релокантами, выступающими против России

ФАС возбудила дело в отношении "Уральской стали"

В МВД РФ заявили о нехватке 100 тысяч сотрудников

В МВД РФ заявили о нехватке 100 тысяч сотрудников
Военная операция на Украине

Директор ФСБ сообщил, что на стороне Украины воюют сотрудники 13 ЧВК из Европы

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });