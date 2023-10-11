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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Блинкен в Израиле обсудит дополнительные меры защиты этой страны

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе скорого визита в Израиль намерен поработать над тем, чтобы эта страна cмогла защитить себя.

"В ближайшие дни мы продолжим поддерживать наших израильских партнеров", - написал он в микроблоге.

"В Израиле, куда я направляюсь, я будут работать над тем, чтобы он был оснащен и мог гарантированно защитить себя, и чтобы ни у одной из враждебных сторон не возникло желания попытаться извлечь выгоду из нынешней ситуации", - отметил госсекретарь США.

Накануне он сообщил, что направится в среду в Израиль, чтобы обсудить "ситуацию на земле и то, какую поддержку США могут еще оказать израильским партнерам в борьбе с террористическими атаками".

"Наша поддержка Израиля остается нерушимой", - подчеркнул Блинкен.

10 октября в Израиль прибыл глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. Он планирует провести встречи с израильскими лидерами и с пострадавшими в результате атак ХАМАС.

Израиль США ХАМАС Энтони Блинкен Великобритания
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