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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

США пока не видят признаков подготовки новых нападений на Израиль

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Американские военные пока не видят признаков, указывающих на намерение кого бы то ни было на Ближнем Востоке напасть на Израиль, воспользовавшись тем, что он занят операцией в секторе Газа, заявил на пресс-конференции в Брюсселе председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун.

"У нас нет данных, которые бы указывали на то, что какие-то новые игроки готовы выступить против Израиля", - сказал он.

Ранее президент США Джо Байден предостерег любые страны или группировки Ближнего Востока от попыток напасть на Израиль, воспользовавшись ситуацией.

Хроника 07 – 11 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль США Ближний Восток Чарльз Браун ХАМАС
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