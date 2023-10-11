США пока не видят признаков подготовки новых нападений на Израиль

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Американские военные пока не видят признаков, указывающих на намерение кого бы то ни было на Ближнем Востоке напасть на Израиль, воспользовавшись тем, что он занят операцией в секторе Газа, заявил на пресс-конференции в Брюсселе председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун.

"У нас нет данных, которые бы указывали на то, что какие-то новые игроки готовы выступить против Израиля", - сказал он.

Ранее президент США Джо Байден предостерег любые страны или группировки Ближнего Востока от попыток напасть на Израиль, воспользовавшись ситуацией.