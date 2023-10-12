Блинкен прибыл в Израиль

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив в рамках турне по Ближнему Востоку.

Bloomberg сообщает, что 12 октября Блинкен встретится с представителями израильского правительства. Также ожидается, что он посетит Западный берег Иордана, где проведет переговоры с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом, пишет The Financial Times.

Недавно визит Блинкена в Израиль анонсировал представитель Госдепа Мэттью Миллер. "Госсекретарь Блинкен отправится в Израиль в ближайшие дни, чтобы обсудить напрямую с нашими израильскими партнерами происходящее, и как мы можем продолжить поддерживать их в борьбе против террористов, устроивших ужасающие атаки", - сказал он.

Сам госсекретарь 11 октября сообщил, что в Израиле намерен обсудить меры по укреплению защиты этой страны.