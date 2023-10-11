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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Республиканцы выдвинули Скализа на пост спикера Палаты представителей конгресса США

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Республиканцы в Палате представителей конгресса США выдвинули лидера большинства конгрессмена из Луизианы Стива Скализа на пост спикера, сообщает в среду The Hill.

Скализ добился выдвижения по итогам голосования на закрытой встрече Республиканской партии. За его кандидатуру проголосовали 113 человек, тогда как за его оппонента из Огайо Джима Джордана голоса отдали 99 человек.

Теперь за пост спикера ему предстоит побороться с кандидатом от демократов, лидером меньшинства Хакимом Джеффрисом из штата Нью-Йорк.

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Американские СМИ отмечают, что пока неясно, все ли республиканцы, изначально поддерживавшие Джордана, теперь будут готовы проголосовать за Скализа.

В августе этого года Скализу диагностировали множественную миелому - злокачественную опухоль. Сам он назвал это заболевание "хорошо поддающимся излечению" раком крови.

3 октября в Палате представителей проголосовали за отставку республиканца Кевина Маккарти с поста спикера. Это спровоцировало споры в рядах конгрессменов-республиканцев. Временным спикером назначен республиканец, представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри. СМИ США отмечают, что теперь, вероятно, будет непросто договориться о следующем спикере.

До тех пор, пока Палата представителей не изберет спикера, она не может заниматься согласованием бюджета, принимать законы, в том числе по поводу помощи Киеву.

США Стив Скализ
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