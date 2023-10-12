Что случилось этой ночью: четверг, 12 октября

Указ об обязательной продаже валютной выручки для компаний ряда отраслей, ограниченные ресурсы США для поддержки Украины, выдвижение Скализа на пост спикера Палаты представителей США

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Путин ввел обязательную продажу валютной выручки для компаний ряда отраслей. Указ президента касается конкретных экспортеров, относящихся к отраслям ТЭК, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства.

- В Белом доме заявили, что США почти исчерпали средства для поддержки Украины. При этом у администрации Байдена есть необходимые фонды для помощи Израилю и Украине на ближайшее время.

- Республиканцы выдвинули Скализа на пост спикера Палаты представителей конгресса США. За кандидатуру конгрессмена из Луизианы проголосовали 113 человек, тогда как его оппонента из Огайо Джима Джордана поддержали 99 законодателей.

- Турция начала переговоры с ХАМАС об освобождении заложников. Анкара будет договариваться о спасении гражданских лиц, а не захваченных в плен израильских военных.

- Число жертв атаки беспилотника в Белгородской области выросло до трех человек. В результате падения обломков дрона на жилые дома погибли женщина, мужчина и маленький ребенок.