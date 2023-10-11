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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Нетаньяху и оппозиционер Ганц заявили, что прекратили споры для борьбы с ХАМАС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и присоединившийся на время к его правительству лидер оппозиции Бенни Ганц заявили, что решили на время забыть о разногласиях ради успешной борьбы против палестинской группировки ХАМАС.

"Мы оставили в стороне наши разногласия, так как на кону - судьба нашей страны", - приводят слова Нетаньяху израильские СМИ. Ганц, со своей стороны, подтвердил, что согласен с премьером.

Нетаньяху при этом заверил, что целью израильской военной операции в Газе будет полная ликвидация ХАМАС. "Все члены ХАМАС могут уже сейчас считать себя мертвыми", - сказал он.

Израильский министр обороны Йоав Галант также заявил, что Израиль собирается полностью уничтожить палестинскую группировку ХАМАС.

Мы сотрем ХАМАС с лица земли", - заявил он в телеобращении в среду.

"Люди, убивавшие израильских детей, не могут не столкнуться с последствиями своих деяний", - добавил Галант.

Недавнее нападение ХАМАС на юг Израиля министр назвал "худшим, что произошло с израильским народом с 1945 года".

Ранее сообщалось, что Нетаньяху и Ганц договорились сформировать чрезвычайное правительство на фоне конфликта с ХАМАС.

В так называемый "узкий кабинет" по безопасности войдут сами Нетаньяху и Ганц, а также министр обороны Йоав Галант. Кроме того, министр по вопросам стратегического планирования Рон Дермер и бывший глава Генштаба Гади Айзенкот получат статус наблюдателей при этом кабинете.

Изменений в составе непосредственно правительства нет, действующие министры сохранят полномочия. При этом пятеро однопартийцев Ганца войдут в состав правительства в качестве министров без портфелей.

Хроника 07 – 11 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Бенни Ганц Биньямин Нетаньяху ХАМАС Израиль
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