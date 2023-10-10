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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Пашинян заявляет, что ЕС готов углублять отношения с Арменией

Ереван и Баку могут подписать мирный договор до конца года

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает важным, что в Евросоюзе есть консенсус относительно углубления отношений с Арменией, на встрече в Гранаде было принято заявление, в котором отмечены важные пункты достижения мира на Южном Кавказе.

"В Гранаде было зафиксировано, что Европейский союз готов углублять свои отношения с Арменией настолько, насколько этого хочет Армения или насколько это соответствует ее потребностям", - сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.

Кроме того, по его словам, Ереван и Баку предварительно согласились на встречу в Брюсселе. И, считает он, если в там стороны подпишут документ о взаимном признании территориальной целостности друг друга и договорятся по остальным вопросам, то есть 70%-я вероятность подписать мирный договор в ближайшие три месяца.

Он отметил, что азербайджанская сторона не приехала в Гранаду, ссылаясь на предвзятую позицию Франции, по другой гипотезе - Азербайджан пытается помешать наступлению мира. "В этом контексте есть ряд тем, которые они (Азербайджан - ИФ) могут использовать для дальнейшей эскалации", - сказал Пашинян, касаясь требований Азербайджана о возвращении анклавов.

"Азербайджан поднимает вопрос восьми сел, мы в свою очередь говорим, что у нас тоже есть проблема восьми сел, потому что в том же Тавушском регионе у нас есть оккупированные Азербайджаном территории: села Беркабер, Айгеовит, Вазашен, Паравакар и другие районы", - сказал Пашинян, подчеркнув, что когда разговор идет об анклавах, то сюда входит и Арцвашен, который является частью 29 800 кв.км.

"Ни один руководитель Армении не может отказаться от суверенной территории Армении", - сказал Пашинян.

Кроме того, он отметил, что ни у Армении, ни у Азербайджана нет скопления войск на границе, однако, добавил премьер, "в современном мире переброска войск может произойти в течение нескольких часов, дней".

Касаясь заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана касательно Зангезурского коридора, премьер-министр Армении отметил "Армения никогда не давала повода как Турции, так и Азербайджану использовать терминологию, относительно которой мы никому не давали никаких обещаний".

"Это воспринимается как некое территориальное требование к Армении, требование экстерриториального коридора. Мы говорим - в трехстороннем заявлении такого не написано", - отметил Пашинян.

Пашинян отметил, что Армения готова открыть свои дороги для Азербайджана и Турции с условием, что "никакая третья сторона не должна иметь контроль над какой-либо территорией Армении" и контроль должны осуществлять армянские пограничники.

"Нам говорят - в Трехстороннем заявлении написано, что безопасность должна обеспечивать Россия, но мы говорим - это не соответствует действительности. Документ публичный, давайте откроем его и прочтем, там нет такого пункта. У нас нет никаких проблем с восстановлением железной дороги Мегри. Наоборот, мы заинтересованы, потому что это означает снятие блокады Армении и, по большому счету, мир".

Армения Азербайджан Европейский союз Никол Пашинян
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