Минобороны РФ сообщило о свертывании 21 поста российских миротворцев в Карабахе

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило о свертывании шести наблюдательных и 15 временных постов российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

"В связи с разоружением и роспуском вооруженных формирований Нагорного Карабаха с 19 сентября 2023 года свернуты шесть наблюдательных и 15 временных наблюдательных постов российских миротворцев в Аскеранском, Шушинском, Мартунинском и Мардакертском районах", - говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

"Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано", - отмечается в сообщении.