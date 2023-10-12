Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Минобороны РФ сообщило о свертывании 21 поста российских миротворцев в Карабахе

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило о свертывании шести наблюдательных и 15 временных постов российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

"В связи с разоружением и роспуском вооруженных формирований Нагорного Карабаха с 19 сентября 2023 года свернуты шесть наблюдательных и 15 временных наблюдательных постов российских миротворцев в Аскеранском, Шушинском, Мартунинском и Мардакертском районах", - говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

"Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано", - отмечается в сообщении.

Минобороны РФ Карабах
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

NASA отложило выходы в открытый космос с МКС из-за повреждения модуля "Наука"

NASA отложило выходы в открытый космос с МКС из-за повреждения модуля "Наука"

В Белом доме заявили, что США почти исчерпали средства для поддержки Украины

Республиканцы выдвинули Скализа на пост спикера Палаты представителей конгресса США

В ЕК предупредили Цукерберга о недопустимости распространения фейков в соцсетях

В ЕК предупредили Цукерберга о недопустимости распространения фейков в соцсетях

Что произошло за день: среда, 11 октября

Путин назвал очевидным провалом США ситуацию на Ближнем Востоке

Путин назвал очевидным провалом США ситуацию на Ближнем Востоке
Обострение палестино-израильского конфликта

В конгрессе США заявили, что Египет предупреждал Израиль об атаке ХАМАС

Глава Пентагона пообещал помогать оружием и Украине, и Израилю

Повреждение Balticconnector в Финляндии связали с механической силой, а не взрывом

Brent подешевела до $86,3 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });