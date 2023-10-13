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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Президент РФ отметил, что вопрос миротворцев в Карабахе будет решаться на переговорах

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Российские миротворцы формально должны находиться в Карабахе до ноября 2025 года, но в связи с изменением ситуации там предстоит определить в диалоге с партнерами, как поступать в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Когда Армения признала, что Карабах - это часть Азербайджана, то тогда получилось, что наши миротворцы уже точно, без всяких сомнений, находятся на территории Азербайджанской Республики. И конечно, сейчас, особенно после этих, прямо скажем, тяжелых событий, связанных с исходом армянского населения, ситуация изменилась кардинальным образом", - сказал Путин журналистам в пятницу в Бишкеке.

"Но формально наши миротворцы находятся там до ноября 2025 года, и мы, конечно, в диалоге с партнерами должны будем решить вопрос о том, что и как мы будем делать в ближайшее время. Но это в процессе переговоров мы решим", - отметил он.

Армения Нагорный Карабах Азербайджан Владимир Путин
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