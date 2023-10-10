Пашинян выступил против перевода российских миротворцев в Армению

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что если российские миротворцы покинут Нагорный Карабах, то они должны вернуться в Россию, а не передислоцироваться в Армению. Он заявил об этом Общественной телекомпании Армении.

Армения готова принять участие в заседаниях платформы регионального сотрудничества в формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция, Иран), добавил Пашинян.

"Есть договоренность, что следующая встреча пройдет в Тегеране", - сказал он.

На своей странице в соцсети премьер-министр Армении опубликовал анонс интервью, полная версия которого выйдет в эфир вечером во вторник.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе под контроль Азербайджана. Последние военные действия в Карабахе произошли осенью этого года. После этого из Нагорного Карабаха в Армению въехали 100 632 человека.

Президент Владимир Путин заявлял 5 октября, что Азербайджан предложил России на двусторонней основе договариваться о статусе российских миротворцев в Карабахе, Армения с этим предложением согласилась.